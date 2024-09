Em momento raro, Regina Braga e Drauzio Varella dão beijinho em livraria

Rio - A atriz Regina Braga, de 78 anos, e o médico Drauzio Varella, de 81, que são casados mas costumam manter a discrição, protagonizaram um momento raro ao serem clicados dando um beijinho, durante evento em uma livraria em Botafogo, Zona Sul do Rio, na noite da desta quarta-feira (18).

A atriz participou de um círculo de leitura de poesia livre. Após ler um poema, ela foi aplaudida pelo público da livraria e pelo marido, que a prestigiava. Os atores Eduardo Moscovis e Cláudia Alencar também marcaram presença no evento.

Regina e Drauzio estão juntos dede 1981 e oficializaram a união em 2000. A atriz é mãe de Nina Nunes e do também ator Gabriel Braga Nunes, frutos do antigo casamento com o diretor de teatro Celso Nunes. Já o médico teve duas filhas, Mariana e Letícia Varella, no relacionamento anterior.



