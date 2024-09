Grupo que viu o show de Jão do palco - O DIA - Marcela Ribeiro

Grupo que viu o show de Jão do palcoO DIA - Marcela Ribeiro

Publicado 19/09/2024 17:31 | Atualizado 19/09/2024 17:37

Rio- O cantor Jão, 29 anos, abriu o Palco Mundo no quarto dia de Rock in Rio, nesta quinta-feira (19) e apresentou seus sucessos para um público formado por fãs fiéis - e eufóricos. Muita gente fez coro nas músicas "Idiota", "Lindo Demais", "Vou Morrer Sozinho" e "O Triste É que Eu Te Amo". O cenário rosa com uma escadaria e uma arquibancada no palco onde alguns fãs sortudos foram selecionados também chamou a atenção.



"Sejam muito bem vindos ao nosso show. Muita gente não viu o caminho que a gente levou pra chegar até aqui, e acham que esse palco foi me dado de mão beijada... De alguma forma, acho que eu me senti um pouco incompreendido, mas ao mesmo tempo, eu nunca me senti incompreendido, e nem sozinho, junto de todos vocês. E como vocês me colocaram aqui em cima, eu decidi, e acho que é uma oportunidade muito linda, de colocar vocês aqui em cima também", disse o cantor.

O assistente de caixa João Pedro, de Cascadura, Zona Norte, veio ao quarto dia especialmente para ver o show de Jão e contou o que mais lhe encanta em seu ídolo. "O mais gosto do João é que eu me respiro muito com o que ele traz pra gente, com as pessoas que ele canta, falando sobre a vida, sobre amores, sobre recepções, ilusões amorais. Acho que nenhuma experiência é única e quando ele canta sobre desilusões amorosas é como se alguém passasse pelo que eu já passei. É o que eu sinto ouvindo o Jão. Ouço ele cantando e aí eu penso na minha vida porque eu acredito que seja essa a mensagem dele".Os amigos de São Paulo, Jonas Almeida, 23, Vitória Pérez, 20 anos, Aline Vitória, 23 anos, Paulo Domingues, 19 e Lola Colaneri, 21, se conheceram em shows do artista e não se largam mais. Eles foram alguns dos selecionados para assistirem ao show de cima do Palco Mundo."O principal diferencial do João é esse contato, esse carinho que ele tem com a gente. A gente cria histórias durante a discografia dele, ele conta a história da vida dele. Muitas vezes a gente se identifica nas letras, enfim, nas dores que ele teve, nas felicidades. E a gente tem muito um senso de comunidade por conta disso" , diz Paulo."Acho que o tratamento com a gente é um diferencial muito grande. Porque ele tem fãs muito fiéis, isso é resultado do carinho e da atenção que ele dá . Acho que essa conexão com a gente é o que nenhum artista no Brasil hoje tem", completa Lola.Jão teve um momento sofrência do show e sentou na escadaria para cantar sobre suas frustrações amorosas começando com o hit "Acontece". "Eu escrevo músicas tristes, mas é muito doido como é gostoso criar músicas dos piores dias e cantar essas músicas dos melhores dias como esse. Muito obrigado", disse Jão.Simpático, Jão passou o som enquanto o portão da Cidade do Rock se abria e atendeu pedidos de fotos e selfies. O artista, de começou sua carreira musical em 2016, postandocovers de canções no YouTube.