Mariah Carey esbanja simpatia ao atender fãs em São Paulo - Araújo / Agnews

Publicado 19/09/2024 19:06 | Atualizado 19/09/2024 19:09

Rio - Mariah Carey, de 55 anos, esbanjou simpatia nesta quinta-feira (19) ao atender fãs após deixar o hotel que está hospedada em São Paulo. A cantora tirou fotos e deu autógrafos para o público que estava à sua espera.

A artista se apresenta na sexta-feira (20), no Allianz Parque, na capital paulista, e no domingo (22), será a atração principal do Rock in Rio no palco Sunset. A última vez que Mariah se apresentou no Brasil foi em 2010, na Festa do Peão de Barretos.