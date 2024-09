Vitor Belfort desabafa sobre sumiço da irmã, Priscila Belfort - Reprodução Facebook UFC

Publicado 19/09/2024 15:51 | Atualizado 19/09/2024 17:01

Rio - O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, será abordado na série documental 'Volta, Priscila', da Disney+. A produção retrata o fatídico 9 de janeiro de 2004, o último dia em que a jovem foi vista por seus familiares. Vitor comentou sobre a série, que estreia no dia 25, em entrevista ao canal ESPN, no YouTube



Ele fez um forte desabafo sobre a angústia que sua família vive há tantos anos. "Ontem meus pais enterraram minha irmã. Hoje temos que enterrar minha irmã de novo. É um enterro diário. É assim há 20 anos", iniciou.

O marido de Joana Prado ainda disse que desconfia o que possa ter acontecido. "Tem coisas por trás de desaparecimentos. Escravos sexuais, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Tenho certeza que pelo menos 10, 20 pessoas sabem do caso da minha irmã. E essas 20 pessoas, o inferno espera elas", continua.



"Elas têm que dar conta do que aconteceu. Desaparecimento não é crime. Se não tem corpo, não tem crime. O problema é que por trás do desaparecimento tem a indústria do sexo e do tráfico de pessoas. É a indústria que mais cresce no mundo", acrescentou Vitor Belfort, por fim.

No Instagram o lutador escreveu. "Hoje foi o dia mais difícil da minha vida. Depois de assistir aos quatro episódios do documentário, pude reviver e enxergar tudo e todos ao meu redor. Confesso que o que mais me doeu foi saber que alguém sabe do que aconteceu com ela e essa pessoa se cala, podendo aliviar a maior dor da humanidade: a dor do desaparecimento, uma dor que supera a morte.