Flay rebate críticas após cantar em inglês - Reprodução / Instagram

Flay rebate críticas após cantar em inglêsReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 20:38 | Atualizado 19/09/2024 20:41

Rio - Flay, de 29 anos, desabafou nesta quinta-feira (19) após ser alvo de críticas pela pronúncia de inglês durante uma performance de "Easy on Me", música de Adele. A cantora está em Londres, no Reino Unido para fazer intercâmbio, e foi desafiada a cantar nas ruas.



"Amei essa versão da música! Já tinha ouvido em inglês, mas em árabe é a primeira vez", debochou a internauta.



Em seguida, a ex-BBB lamentou o comentário maldoso: "Como o brasileiro adora depreciar outros brasileiros e acha que está arrasando. O conteúdo da querida é tentar humilhar os outros para sentir-se superior pela falta de "pronúncia perfeita" do idioma alheio quando nem os próprios nativos fazem esse tipo de julgamento tosco".



A campeã do The Masked Single disse que ela e seus colegas de classe estão lá para estudar o inglês de forma humilde. "Todo mundo se ajuda, se apoia, tem respeito e incentiva, aqui tem gente do mundo todo, chinês, francês, árabe, espanhol, e nenhum deles fala perfeitamente como nativos, imagine se fossem fazer bullying conosco por isso... ninguém sairia do país para estudar né?".



"Estou aqui dando o meu melhor, para ver uma tosca fresca tentando me rebaixar. Mal sabia ela da infelicidade que teve ao escolher a mim para tentar rebaixar", continuou.



"Fala aí, inglesa! Para mim é digno de chacota rir de uma pessoa em progresso, estudando. Quando vê, não fala nem o português correto, mas se acha a gringona", opinou. "Vai estudar, garota, espero que esteja feliz com a repercussão, apenas presumo que talvez a partir de hoje você pense duas vezes antes de criar esses conteúdos toscos".



Flay garantiu que não está fazendo uma crítica direcionada, mas mandando recado a todos que julgam. "Muita gente tem medo de falar por não conseguir fazer perfeitamente e deixa de aprender porque sempre tem um otário para tirar onda", afirmou.



"Minha mensagem aqui sempre foi e será: não tenha medo de errar. Você vai precisar errar milhares de vezes até conseguir fazer certo, o resto é puro ego, cafonice de brasileiro metido, não dê ouvidos a babaquice de quem não está na sua pele, cada um tem seu tempo e sim todos conseguimos atingir a fluência com muita dedicação", continuou.



"Não se distraia com as panacas da internet, você consegue. Nem é mais sobre a querida do post anterior, mas sim para geral no Brasil que faz esse tipo de bullying com quem está tentando falar outro idioma, falar (ser compreendido e compreender) vai te abrir portas inimagináveis, portanto estou aqui sempre influenciando positivamente", finalizou.



Confira: