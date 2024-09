Miguel Otávio, de 5 anos, foi deixado sozinho no elevador por Sari Corte Real e caiu do nono andar - Reprodução/ Redes sociais

Miguel Otávio, de 5 anos, foi deixado sozinho no elevador por Sari Corte Real e caiu do nono andarReprodução/ Redes sociais

Publicado 19/09/2024 11:20 | Atualizado 19/09/2024 11:25

Artistas se manifestaram contra decisão desta quarta-feira (18) do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , que suspendeu a condenação do ex-prefeito de Tamandaré (PE) Sergio Hacker e a sua mulher, Sari Corte Real, de pagarem R$ 1 milhão em danos morais à família do menino Miguel. O jovem, filho da doméstica que trabalhava na residência do casal, em Recife, morreu em 2020 após ser deixado sozinho no prédio pela patroa e cair da janela do nono andar.

fotogaleria

O ator Kiko Mascarenhas publicou em suas redes sociais um texto expondo sua revolta com a medida. "Na lei de abandono de incapaz está 'reclusão', mas o Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Justiça de Pernambuco não aplicam a lei. Como ignorar? Como não se solidarizar com a luta de Mirtes Renata [mãe de Miguel] para que a justiça seja feita?", contestou.

"Hoje a impunidade, mais uma vez, venceu. Mas só hoje. Mirtes não está sozinha. Ela tem a nós para amplificar seu grito. Um grito que vem sendo ignorado e que precisa ser ouvido", concluiu.

Kiko destacou um vídeo em que Tatiana Tiburcio interpreta a mãe de Miguel no especial "Falas Negras" (2020), da TV Globo, dirigido por Lázaro Ramos. A própria atriz republicou a postagem e fez coro à revolta pela situação.

"Até quando vamos assistir a impunidade vencer de forma vergonhosa nesse país? Até quando, meu Deus? Se a dor de Mirtes não é o suficiente para nos movimentar em busca de justiça, então podemos desistir da humanidade", afirmou Tatiana.

Nos comentários das publicações, outros artistas se solidarizaram com as manifestações repudiando a decisão da Justiça. "Dilacerante", comentou Juliana Alves, que atuou em novelas da TV Globo como "Babilônia” (2015) e "Sol Nascente" (2016-17).

Glória Pires comentou na publicação de Tiburcio com emojis de palmas, enaltecendo o discurso e a atuação. "Que difícil ver isso. Que triste!", escreveu Carmo Dalla Vecchia, protagonista da quinta temporada de "Chiquititas" (1997-01), da SBT.

Relembre o caso

No dia 2 de junho de 2020, a doméstica Mirtes Renata de Souza não tinha com quem deixar o seu filho, Miguel Otávio, de 5 anos, durante o dia por causa do fechamento das escolas durante a pandemia da covid-19 e o levou para o trabalho, a residência do ex-prefeito de Tamandaré (PE) Sergio Hacker.