Ex-BBB Rodrigão aparece emocionado nas redes sociais após remoção de tumorReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2024 11:43

Rio - Rodrigão, de 36 anos, contou aos fãs que precisou retirar o rim esquerdo e o baço após ser diagnosticado com um tumor suprarrenal . Em um vídeo publicado no Instagram, ao lado da mulher Adriana Sant'Anna, nesta quinta-feira (19), o ex-BBB atualizou o estado de saúde e recordou a internação em um hospital nos Estados Unidos.

"Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço. Nessa cirurgia, eles conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço. Por isso, preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo", afirmou.



Rodrigão tem cuidado da alimentação e segue em acompanhamento médico. "No final das contas, o tumor era benigno, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Graças a Deus, eliminou o problema e, como os próprios médicos disseram, vida normal. Tenho outro rim completamente saudável, sou um cara saudável e não vou precisar mudar nada nos meus hábitos", contou.



O marido de Adriana Sant'Anna explicou que os exames dele não indicavam nenhuma irregularidade mesmo com o tumor no corpo, e também não apresentava nenhum outro sintoma.