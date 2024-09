Ex-BBB Rodrigão aparece emocionado nas redes sociais após remoção de tumor - Reprodução do Instagram

Ex-BBB Rodrigão aparece emocionado nas redes sociais após remoção de tumorReprodução do Instagram

Publicado 08/09/2024 17:15

Rio - Rodrigão, de 36 anos, apareceu nas redes sociais pela primeira vez desde sua alta hospitalar, neste domingo (8). O influenciador, que passou por uma cirurgia para remoção de um tumor, detalhou como recebeu o diagnóstico e expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante a recuperação: "Vocês não imaginam o quanto isso me ajudou", afirmou.



Os seguidores do ex-BBB souberam que sua saúde estava comprometida através de sua mulher, Adriana Sant'anna, com quem tem dois filhos, Linda e Rodrigo. Na ocasião, ela revelou que o marido foi internado, mas não explicou o motivo.



Em um trecho do vídeo, Rodrigão descreveu os sintomas que o levaram a buscar ajuda médica com urgência: "No dia 22 [de agosto], levei as crianças para a escola, fiz minha rotina normal, fui para a academia e quando estava terminando o treino senti um mal-estar. Voltei para casa, Adriana estava no Brasil e comecei a me cuidar. A dor ia embora, voltava. Eu não conseguia entender, nunca tive dor nenhuma. Fiquei preocupado".



A dor aumentou ao longo do dia, mas foi somente à noite que alcançou seu pico. "Eu deitei no chão, suava e vomitava. Fui para o hospital, onde passei a madrugada toda fazendo exames. Já nos primeiros exames foi detectada uma massa, um tumor de quase 13 centímetros", disse ele.



Visivelmente emocionado, Rodrigo caiu em lágrimas ao relembrar os momentos vividos durante sua internação. "Os diagnósticos não eram bons e eu tive que fazer a cirurgia para a retirada [do tumor]. Muita coisa poderia acontecer, mas a massa foi removida. Limparam tudo", celebrou.



Por último, o influenciador revelou que a biópsia confirmou que o tumor era uma lesão benigna. No entanto, ele enfrentará um longo período de recuperação em casa devido à complexidade da cirurgia que passou. "Logo, logo, estarei aqui para encher o saco de vocês, ainda tenho um longo caminho pela frente".