Luísa Sonza é flagrada cavalgando pelas ruas de sua cidade natalReprodução

Publicado 08/09/2024 14:09

Rio - Luísa Sonza, de 26 anos, surpreendeu os moradores de sua cidade natal, Tuparendi, no Rio Grande do Sul, ao se locomover de maneira inusitada no último sábado (7). A cantora foi flagrada cavalgando pelas ruas do município. Com bom humor, Luísa compartilhou nas redes sociais os registros feitos por seus conterrâneos.

As imagens foram capturadas após a artista visitar a Academia Bello Centro, uma escola de futebol infantil da região. Luísa assistiu a uma partida do time e foi homenageada por sua contribuição financeira à instituição. Uma faixa erguida pelas crianças dizia: "Este projeto tem apoio e investimento de Luísa Sonza".

Nos vídeos, a cantora surge usando a camiseta do time enquanto voltava do evento. "Hoje o dia vai ser puxado para Luísa Sonza", brincou um internauta que a avistou. "Essa é a Luísa indo embora do jogo. Hahaha", relatou outro fã.