Ex-namorado de Rebeca Andrade revela depressão e desabafa sobre ataques - Reprodução

Publicado 08/09/2024 13:46

Rio - Luiz Cleiton, fisiculturista e ex-namorado de Rebeca Andrade, se manifestou pela primeira vez após o término de seu relacionamento com a campeã olímpica de ginástica artística. O atleta, que se manteve afastado das redes sociais durante as Olimpíadas, usou as redes sociais para lamentar os ataques que vem sofrendo pelos fãs da ex.

No vídeo, Luiz revelou que está enfrentando um quadro de depressão e fazendo uso de remédios. "Não tem nada que você possa falar para mim que eu não falei dez vezes pior para o espelho. Isso não me ofende. Não sei se a intenção era magoar meus sentimentos, porque eu já não tenho nenhum", desabafou. "Vocês ficam brincando de destruir a vida dos outros como se não fosse nada".

Ao final, ele faz um pedido: "Se me odeia muito, deixa eu cair no esquecimento. Deixa eu passar, ser só uma lembrança. Se não fica difícil para todas as partes. Pelo menos para mim é. Não sei se para outra parte é. Deixa eu tentar seguir a vida que resta".