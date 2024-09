Adriana Sant’Anna e Rodrigão - Reprodução do Instagram

Publicado 08/09/2024 11:48

Rio - Adriana Sant'Ana usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o próximo passo do tratamento de Rodrigão. Neste domingo (8), a influenciadora contou que o casal já está com o resultado da biópsia do tumor que foi retirado do ex-'BBB' em mãos e que ele irá contar mais detalhes em um vídeo.

"Bom dia. Estou passando para dizer que o resultado da biópsia do tumor que foi retirado saiu na sexta-feira. Rodrigo vai gravar um vídeo hoje para compartilhar com vocês", escreveu ela no story, sem dar muitos detalhes.