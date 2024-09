Chay Suede aproveita domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre

Rio - Chay Suede aproveitou a manhã ensolarada deste domingo (8) para fazer seu treino de boxe ao ar livre. O ator, de 32 anos, escolheu a praia do Arpoador para se exercitar e, de quebra, ainda apreciar a vista paradisíaca da Cidade Maravilhosa.

Durante o exercício, Chay pulou corda e deu uma sequência de golpes no ar. Depois, o ator colocou as luvas de boxe e treinou com seu personal trainer. O ator estava com uma regata cinza, short preto e tênis branco. Um boné azul para trás completava o look.

Simpático, Chay ainda atendeu alguns fãs que o abordaram ao fim do treino. Já a caminho de casa, o ator usava uma bolsa preta para carregar os equipamentos que usou.

