Angélica curte praia paradisíaca ao lado de Grazi Massafera - Reprodução do Instagram

Angélica curte praia paradisíaca ao lado de Grazi Massafera Reprodução do Instagram

Publicado 08/09/2024 17:49

Rio - Angélica, de 50 anos, aproveitou o domingo (8) para curtir as praias de Preá, no Ceará, e dividiu alguns momentos do passeio com seus seguidores do Instagram. A apresentadora estava na companhia de sua amiga, Grazi Massafera, de 42.



"O Brasil e seus encantos... obrigada, Ceará", escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, a apresentadora aparece relaxando em uma rede sobre o mar, além de compartilhar imagens do pôr do sol e um registro com Grazi.



Nos comentários, fãs elogiaram a dupla. "Duas sereias no meu Ceará", afirmou uma. "A alegria de vocês é palpável", disse outra. Grazi também expressou seu carinho pela amiga: "Linda! Foi incrível".