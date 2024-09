Família reunida antes do nascimento de José Leonardo - reprodução Instagram

Família reunida antes do nascimento de José Leonardoreprodução Instagram

Publicado 08/09/2024 23:04 | Atualizado 08/09/2024 23:09

Rio - Virgínia Fonseca deu à luz a José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, na tarde de domingo, em Goiânia. O bebê nasceu por meio de uma cesariana, pesando 3.590 kg e medindo 49,5 centímetros. O vídeo compartilhado pela influenciadora revela momentos emocionantes, incluindo a presença dos avós, Margareth, Leonardo e Poliana Rocha, ao lado de Zé Felipe durante o parto.

"Sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Zé Leonardo!! Você é LINDO e sua família ta feliz deeeemais com sua chegada meu amor. Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia na publicação do vídeo.

As redes sociais ficaram cheias de mensagens de carinho e felicitações. Influenciadoras como Duda Reis, Rafaela Fonseca e Evelyn Regly deixaram comentários emocionados sobre o nascimento. "Que lindos! Deus abençoe muitoooooo. Achei ele a cara da Maria Alice", comentou Duda Reis.



Outro detalhe que chamou a atenção no vídeo foi o uso de toucas cirúrgicas personalizadas com o nome de José Leonardo, além da decoração do quarto do bebê, que seguiu um tema em verde e marrom com estampas de cavalos e as iniciais “J” e “L”.

Além do nascimento de José Leonardo, o vovô Leonardo também teve destaque nas redes. Seguidores e amigos brincaram com a animação do cantor ao comemorar a chegada do neto. "Kkkkk Leonardo foi o melhor, metendo cabaré pra dentro", brincou uma seguidora, enquanto a influencer Camila Dias comentou: "Que lindo! Quase que Leonardo vô roubou a cena. Parabéns pela sua família". "O menino nascendo, louvor, povo chorando, Leonardo bebendo todas, só faltou o cachorro caramelo", divertiu-se mais um internauta.