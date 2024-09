Preta Gil deu detalhes da nova fase de tratamento contra o câncer em entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de TV

Preta Gil deu detalhes da nova fase de tratamento contra o câncer em entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de TV

Publicado 08/09/2024 22:20 | Atualizado 08/09/2024 22:39

Rio - A cantora Preta Gil, que enfrenta um novo tratamento contra o câncer, compartilhou detalhes sobre a amputação do reto e seu estado atual de saúde em uma entrevista ao programa 'Fantástico', da Rede Globo, na noite deste domingo (8).

A cantora falou sobre a cronologia do tratamento e o procedimento cirúrgico realizado em 2023. "Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", afirmou.

Preta explicou que a amputação ocorreu em agosto de 2022, quando retirou o câncer e o reto, iniciando então uma reabilitação intensiva com uma equipe de fisioterapeutas, cirurgiões, oncologistas e enfermeiros. “Em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei meu câncer e amputei meu reto. Nesse um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando”, disse.

Ela mencionou também que muitas pessoas acreditavam que a cirurgia havia sido recente: "As pessoas acham que eu fiz essa cirurgia agora. Não. Esta cirurgia eu fiz há um ano atrás. Agora, estou em um novo tratamento, com novos focos, em tumores que também serão sanados, também serão curados com toda minha fé".



A cantora também destacou o apoio de sua família, especialmente de seu pai, Gilberto Gil, que lhe deu força durante a fase mais crítica da doença: "Você dizer a um filho: 'Se você não estiver aguentando vá', isso é uma prova de amor. Hoje, tenho mais sede de viver."