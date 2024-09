Arthur Aguiar e Jheny Santucci celebram 7 meses do filho Gabriel - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar e Jheny Santucci celebram 7 meses do filho GabrielReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 10:12

Rio - Arthur Aguiar e Jheny Santucci usaram as redes sociais para celebrar os 7 meses do filho Gabriel. No Instagram, em uma publicação conjunta, o casal publicou uma sequência de vídeos pessoais para lá de fofos, neste sábado (7).

fotogaleria

"7 meses que minha vida mudou para melhor, obrigada, meu filho por nos escolher. Você é uma benção! Te amo muito", escreveu Jheny na legenda da publicação que conta com vídeos e fotos do pequeno Gabriel brincando, tomando banho e até um momento em família em que Arthur toca piano ao lado da mulher e do filho.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a fofura dos registros. "Meu Deus, como pode ser tão lindo assim. Um verdadeiro príncipe", elogiou um perfil. "Lindo demais! Está crescendo tão rápido", disse outro. "Ah! Que bebê mais lindo, encantador e como está passando rápido, logo já é um aninho desse príncipe, muita saúde e que papai do céu ilumine toda sua vida", desejou um terceiro.