Leandra Leal e o marido, Guilherme Burgos - Foto: Reprodução

Leandra Leal e o marido, Guilherme BurgosFoto: Reprodução

Publicado 08/09/2024 10:37

Rio - Completando mais um ano de vida, Leandra Leal recebeu uma homenagem especial do marido Guilherme Burgos. Neste domingo (8), o fotógrafo se declarou para a amada, que faz 42 anos, em uma publicação feita no Instagram.

fotogaleria

"É dia de Lelê e a natureza toda se alegra! É dia de festa em todos os lugares de bem. O presente mesmo é nosso (com a licença do clichê) por poder conviver com uma mulher tão incrível como você! A vida com arte de verdade. Ao seu lado eu vivo o que é ser pai e o que é querer ser uma pessoa melhor. Eu te amo e te desejo sonho bom, banho de mar, palco pleno, plateia lotada e casa cheia. Prosperidade e muitos aniversários a celebrar!", escreveu ele na legenda do post.

Nos comentários, os internautas aproveitaram para parabenizar a atriz. "Viva essa força da natureza. Muito amor e admiração! Parabéns", desejou um perfil. "Viva! Saúde e muita proteção", escreveu outro. "Parabéns linda! Saúde e muito amor no coração e coragem! Estamos aqui te aplaudindo", afirmou um terceiro.