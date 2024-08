Leandra Leal relata dificuldades na amamentação do filho caçula - Reprodução / Instagram

Rio - Leandra Leal de 41 anos, desabafou, no Instagram, nesta sexta-feira (30), sobre os desafios da maternidade. A atriz contou que enfrentou dificuldades na amamentação do filho caçula, Damião. Além de descrever a experiência que vive, ela compartilhou um álbum de fotos inéditos com o bebê, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. Os cliques, inclusive, foram feitos pelo profissional.

"É algo de outro planeta e ainda assim pré histórico. Eu ainda sinto dor, tive fissura, tive um calafrio assustador na descida do leite, nos primeiros dias tive que suplementar e fazer translactação com fórmula e com o meu leite depois (agora já passou), ainda não está fácil e exige muito, mas está sendo uma revolução bonita alimentar outro ser", relatou a artista.



Leandra contou que aproveita esses momentos para se conectar com Damião: "Na livre demanda, de dia ou madrugada. Eu já sinto também momentos mágicos quando ele me encarou, quando ele abre um sorrisinho de satisfação aterrizando no meu colo, e quando sai mamando qualquer coisa, inclusive o ar," disse.

"Sei que toda essa trajetória nesse tempo infinito de 24 dias, é uma história feliz de amamentação, sei de mulheres que passam por dificuldades bem maiores. Cada mãe tem uma história, que é também o início da história de outra pessoa, mas se tem uma coisa que eu diria para alguém sobre amamentação, é: assim que tiver alguma dor, procure ajuda. Fale com alguém, com sua mãe, amiga, consultora, enfermeira… Tem muita gente falando loucuras na internet e só você vai saber testar o que é melhor pra você e seu filho, mas falar e compartilhar com alguém de confiança que já passou por isso é muito importante", aconselhou.

Vale destacar também que a atriz é mãe de Júlia, de 10 anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef.