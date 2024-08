Camila Queiroz prestigia Festival de Veneza: Que honra - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 11:46 | Atualizado 30/08/2024 11:52

Rio - Camila Queiroz compareceu ao tapete vermelho do filme "Maria", estrelado por Angelina Jolie, no segundo dia do 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, nesta quinta-feira (29). Através das redes socais, a atriz mostrou alguns registros e relatou a 'honra' por prestigiar o evento.

"A caminho da premier de 'Maria', do diretor Pablo Larrin, no Festival de cinema de Veneza. Que honra estar aqui e fazer um red carpet [tapete vermelho] pela primeira vez. O filme marca a volta de Angelina Jolie para o cinema, e também conta a história da icônica cantora-soprana, Maria Callas. Angelina está magnífica no filme, não consigo descrever a sensação de viver isso tudo", escreveu a atriz na legenda da publicação. "A caminho da premier de 'Maria', do diretor Pablo Larrin, no Festival de cinema de Veneza. Que honra estar aqui e fazer um red carpet [tapete vermelho] pela primeira vez. O filme marca a volta de Angelina Jolie para o cinema, e também conta a história da icônica cantora-soprana, Maria Callas. Angelina está magnífica no filme, não consigo descrever a sensação de viver isso tudo", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos registros, ela apareceu em uma lancha antes de chegar no evento e no tapete vermelho da premiação. Para a ocasião, Camila usou um look todo preto. O vestido, com transparência nos lugares certos, foi composto por uma sandália no mesmo tom. Cabelo preto e algumas joias também fizeram parte do visual.



Famosos e internautas elogiaram a atriz nos comentários da publicação. "Parabéns, amor. Você merece tudo!", disse o ator e marido da artista, Klebber Toledo. "Deslumbrante", expressou a cantora Pabllo Vittar. "A imagem mais linda que eu vi dos últimos tempos! Você é realmente especial", opinou um seguidor.



O Festival Internacional de Cinema de Veneza é um dos eventos cinematográficos mais famosos do mundo. Este ano, ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.