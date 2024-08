Fred Bruno se emociona no primeiro dia de aula do filho com Bianca Andrade - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 18:28

Rio - Fred Bruno se emocionou ao mostrar o filho, Cris, de 3 anos, fruto do relacionamento com Bianca Andrade, indo para a escola pela primeira vez, nesta sexta-feira (30). Através do Instagram, o influenciador compartilhou uma foto de Cris com sua mochila nas costas e se despedindo de seus brinquedos, que ficaram em casa, e esbanjou fofura no clique.

"Meu Neneco cresceu e hoje será seu primeiro dia de aula. Fizemos essa brincadeira da foto e ele contou todo empolgado para os seus brinquedos que tava indo pra escolinha. Eu, obviamente, chorava de orgulho do outro lado do celular e talvez esteja até mais ansioso que ele. Mas é gostosa demais a sensação de ver o seu filho crescendo e de registrar esse momento sabendo que irei lembrar dele para o resto da vida", escreveu ele na legenda do post.



