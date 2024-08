Bruna Biancardi aposta no animal print para dia ensolarado na Arábia Saudita - Reprodução Instagram

Publicado 30/08/2024 17:05 | Atualizado 30/08/2024 17:06

Rio - Bruna Biancardi está aproveitando o calor de 39ºC na Arábia Saudita. Em seu Instagram, a influenciadora surgiu de biquíni com estampa animal print em um dia de piscina, aproveitando o sol para renovar o bronzeado. "Oncinha está de volta", escreveu na legenda do vídeo, onde posou em frente à piscina da casa onde mora com Neymar Jr.

No vídeo ao som de “De Marola”, de MC Cabelinho, ela exibiu detalhes do biquíni e recebeu inúmeros elogios de fãs. "Dispensa comentários!! O felizardo que cuide da sua oncinha", brincou uma seguidora. "Perfeita não, além", comentou outra. "Absurdaaaa,meu Deus", escreveu uma terceira.

Nos stories, Bruna também mostrou um momento em família ao levar a filha Mavie, de 1 ano, para acompanhar o treino de Neymar no Al-Hilal, na Arábia Saudita. "No treino do papai", escreveu ela ao compartilhar uma foto da pequena Mavie sentada na beirada do gramado, ao lado de duas bolas de futebol.