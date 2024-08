Adriana Sant’Anna e Rodrigão - Reprodução do Instagram

Adriana Sant’Anna e RodrigãoReprodução do Instagram

Publicado 30/08/2024 12:17 | Atualizado 30/08/2024 12:30

Rio - Mulher do ex-BBB Rodrigão, Adriana Sant'Anna usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30), para pedir orações pela vida do marido, que está internado há sete dias em um hospital nos Estados Unidos, e deveria se submeter a uma cirurgia nesta quinta (29). Sem dizer se o procedimento cirúrgico foi realizado, a empresária fez o apelo aos seguidores, através dos stories do Instagram.