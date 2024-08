Adriana Sant’Anna conta que Rodrigão está internado - Reprodução do Instagram

Publicado 30/08/2024 22:23

Rio - Rodrigão, ex-participante do Big Brother Brasil, passou por um susto esta semana ao enfrentar complicações de saúde em Orlando, nos Estados Unidos. Antônio Viana, gastrocirurgião que acompanha o caso de perto, compartilhou as últimas atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB em um vídeo divulgado nas redes sociais., na noite desta sexta-feira, (30).

De acordo com o médico, Rodrigão precisou ser submetido a uma "cirurgia definitiva" após apresentar uma "hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal." Viana explicou que exames de imagem identificaram um tumor nessa glândula, que sangrou e exigiu um procedimento inicial chamado embolização. "Esse procedimento foi extremamente bem sucedido", afirmou ele.



Ainda segundo o cirurgião, a cirurgia definitiva para a retirada do tumor já foi realizada com sucesso. "O tumor foi completamente retirado. E para a surpresa dos médicos, o Rodrigo, que tinha uma previsão de ficar internado no CTI durante 48 horas, em menos de 12 horas já está de alta do CTI e andando pelos corredores", disse Viana.

O cirurgião Antônio Viana ressaltou que as lesões como a de Rodrigão têm "cunho genético", o que significa que qualquer pessoa poderia desenvolver uma condição similar. No entanto, o médico destacou a importância do estilo de vida saudável do ex-BBB para sua recuperação rápida. "Como o Rodrigo tem esses hábitos saudáveis de vida, a sua recuperação está sendo a melhor possível", completou.