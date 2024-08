Rafa Justus exibe look deslumbrante para festa de 15 anos - Reprodução / Instagram

Rafa Justus exibe look deslumbrante para festa de 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 20:55 | Atualizado 30/08/2024 21:02

Rio - Rafa Justus compartilhou nas redes sociais a escolha do seu look de debutante. O aguardado festão acontece nesta sexta-feira (30) no hotel JW Marriott, em São Paulo. A jovem apostou um vestido rosa com detalhes em flores e ar romântico.

fotogaleria

Nos comentários da publicação ela foi elogiada. Luxuosa e belíssima, uma adolescente com leveza, vestido muito acertado", enalteceu a fã. "Uma verdadeira princesa", escreveu uma seguidora. "Socorro, que vestido lindo", disse outra. "Perfeita, linda, carismática, uma princesa. Parabéns pelos 15 anos", acrescentou mais uma.



Mais cedo, ela publicou registros dos preparativos da celebração usando um roupão escrito "birthday girl" (garota aniversariante, na tradução). Rafa ainda convidou as 15 amigas que serão suas damas na festa para um dia de beleza em um salão de beleza.



A jovem, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, completou a nova idade no dia 21 de julho. O evento desta noite promete a presença de 400 convidados, entre eles, familiares, amigos próximos e celebridades.