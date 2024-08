Lucas Rangel se revolta com cobranças de convite para casamento com Lucas Bley - Reprodução / Instagram

Lucas Rangel se revolta com cobranças de convite para casamento com Lucas Bley

Publicado 30/08/2024 17:25

Rio - Lucas Rangel se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (30) sobre a lista de convidados para o seu casamento com Lucas Bley. O influenciador contou que tem recebido cobranças em relação ao convite da cerimônia, que contará apenas com 150 pessoas, sendo familiares e amigos mais próximos do casal.

"Quando decidimos fazer o casamento, ficamos muito no impasse de 'vamos fazer uma festa para pessoas que gostam da gente, ou vamos fazer uma festa para qualquer pessoa?'. Porque, aí, eu facilmente fecharia o Morumbi e faria para 60 mil pessoas", iniciou.



"Mas, cheguei a conclusão que queria fazer uma festa para pessoas com quem realmente tenho uma relação. Nesse meio [da internet], você acaba conhecendo um tanto de gente e no final não cria conexão nenhuma, e vira só uma relação por média. Para o meu casamento, decidi não chamar colegas, somente amigos", continuou ele.



Em seguida, o influenciador esclareceu que existem amigos de longa data do casal que não são pessoas públicas e, por isso, os fãs podem estranhar os rostos desconhecidos no casamento. "Isso quer dizer que não são amigas minhas? Pelo contrário, tem amigo de 11, 12 anos".



"É uma completa chatice vir gente pedir convite, falar que não recebeu o convite, ficar implorando por convite. Gente, isso é tão feio! Vocês não acham isso feio? Fazer isso com o momento da outra pessoa? Sendo que, logicamente, você sabe o motivo de não estar sendo convidado", disparou.



"Não vou perder tempo com isso, tenho um casamento para realizar. O casamento é meu e do Bley, então você tem que gostar de mim e do Bley para ir ao casamento. Não é só do Rangel ou do Bley, é dos dois. Então, se algum dia você falou de mim pelas costas, não será convidado", finalizou.