Adriana Esteves interpreta Mércia em Mania de Você, nova trama da TV GloboGlobo / Lucas Teixeira

Publicado 30/08/2024 15:28

Rio - Adriana Esteves, um dos grandes nomes das novelas brasileiras, cogita se afastar das tramas diárias após o lançamento de 'Mania de Você'. No evento de estreia da nova novela das 9h, que aconteceu na noite da quinta-feira (29), a atriz não descartou continuar em outros projetos, mas sinalizou a possibilidade de um adeus ao gênero que marcou sua carreira.

Durante a coletiva de imprensa, a atriz declarou que, apesar de seu amor pelo ofício, pode estar se despedindo das novelas. "Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar, mas, Talvez de novela, sim", afirmou ela. Na nova trama, que estreia no próximo dia 9/09, Adriana interpreta Mércia, uma vilã que promete marcar sua trajetória.

Ao falar sobre sua personagem, a atriz ressaltou que encara o trabalho com seriedade e dedicação, mas sem alimentar expectativas externas. "Tenho muita dificuldade em entender a Mércia. Para mim, é mais um trabalho e eu quero fazer bem feito, não posso ficar alimentando a expectativa das pessoas, eu faço o meu", comentou Adriana, reforçando sua postura de foco no trabalho e na saúde mental.

Esteves explicou que após a experiência de atuar em 'Amor de Mãe', pensou que aquele seria seu último trabalho em novelas. "Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última, mas depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz. Depois de Mania de Você, pretendo dar uma parada". Mas calma, caro leitor, você ainda vai conseguir vê Adriana Esteves em outros trabalhos. Mesmo com a intenção de parar com novelas, a interprete de Mércia, reafirmou que continuará atuando em outros formatos, como cinema, séries e teatro. "Quero parar. Novela dá muito trabalho. Muito! Quero fazer série, cinema e teatro, sempre”, explicou a atriz. Recentemente, ela estrelou a série "Os Outros", cuja segunda temporada estreou no Globoplay.