Fernanda Bande participa do programa Sábia IgnorânciaReprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 08:01

Rio - Fernanda Bande fez algumas revelações íntimas durante o programa "Sábia Ignorância", do GNT, comandado por Gabriela Prioli, nesta segunda-feira (2). A ex-BBB opinou sobre o tema da atração - 'O que te dá prazer?' - e contou que não dispensa o uso do vibrador na hora do sexo.

"Sou dos vibradores, eles sempre têm que fazer parte da minha relação. E estou viciada! Não tenho problema nenhum em assumir isso. Meu parceiro não vai me dar 100% de prazer se eu não estiver com o vibrador. Acho que é uma questão. Acho. Mas não vamos mexer nisso, está ganhando. Funciona ainda", afirmou a influenciadora digital.



Ela ainda contou que tem uma playlist para a hora do vuvo-vuco. "Já tive orgasmo ouvindo disco. Tenho playlist de transa e tem música que bate no tempo certinho. Na terceira, a mágica acontece".