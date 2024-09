Casamento de MC Carol e Cosme Santiago - Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2024 18:48 | Atualizado 02/09/2024 21:44

Rio - MC Carol se casou novamente com o ator Cosme Santiago no domingo, dia 1º de setembro. Desta vez, os dois comemoraram a união com uma cerimônia no terreiro de Candomblé Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi, no Rio de Janeiro. O casal, que já havia oficializado o matrimônio no civil em janeiro de 2024, renovou os votos em uma celebração conduzida pelo babalorixá Babá Jooh.



Nas redes sociais, MC Carol compartilhou fotos e vídeos da cerimônia. "Cartas para o meu marido: nosso amor foi um encontro de almas! Somos a força um do outro. Por isso éramos tão fracos e vaidosos antes de nos conhecermos! Somos um só há várias vidas. Nessa, demoramos para nos encontrarmos. Mas tudo bem! Eu escolho você em todas as vidas! Te amo. Você é meu melhor amigo, nunca se esqueça disso!", declarou a cantora.

Ao dividir os momentos da celebração com seus seguidores, MC Carol escreveu: "Que o amor, a união, o axé, a luz, a paz, e nossos orixás estejam com a gente sempre e sempre! Partiu segunda lua de mel."

Segunda celebração marca renovação de votos



A cerimônia deste fim de semana foi a segunda vez que MC Carol e Cosme Santiago celebraram a união. Em janeiro, o casal realizou o casamento civil em um evento surpresa para amigos e familiares. Na ocasião, Carol surpreendeu os convidados, que acreditavam estar participando de uma inauguração da nova casa da cantora, com um casamento inesperado ao ar livre, em Niterói.