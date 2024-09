Grazi Massafera exibe novo visual e faz topless em casa - Reprodução / Instagram

Grazi Massafera exibe novo visual e faz topless em casaReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 19:01 | Atualizado 02/09/2024 22:01

Rio - Grazi Massafera, 42 anos, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (2) alguns registros que fez ao longo do mês de agosto. Nas imagens, ela exibiu os cabelos mais dourados, aproveitou com os animais de estimação e fez topless à beira da sua piscina.



"Isso foi mês passado. Seja bem-vindo, setembro!", escreveu a atriz.



Famosos e fãs rapidamente reagiram nos comentários. "Sempre linda", elogiou Maisa. "Linda", escreveu Dani Calabresa. "Tá", brincou João Vicente. "Difícil a vida tendo a Grazi no mundo", comentou a seguidora.