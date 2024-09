Amanda Kimberlly compartilha ensaio fotográfico de Helena - Gustavo Lima / Instagram Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly compartilha ensaio fotográfico de HelenaGustavo Lima / Instagram Amanda Kimberlly

Publicado 02/09/2024 21:47 | Atualizado 02/09/2024 21:57

Rio - Nesta segunda-feira (02), Amanda Kimberlly encantou seus seguidores ao publicar o primeiro ensaio fotográfico de Helena, sua filha com o jogador Neymar. A influenciadora postou as fotos em seu perfil no Instagram, mostrando como passa rápido o tempo, visto quea bebê completa três meses na terça-feira (3).

No post, Amanda compartilhou imagens carinhosas ao lado da filha. "Bebê, eu esperei a vida toda por você”, escreveu a influenciadora, em inglês, citando a música 'II HANDS II HEAVEN' de Beyoncé. As fotos geraram uma onda de comentários positivos, com muitos famosos e fãs deixando suas mensagens. “Amadas lindas”, comentou a apresentadora Maisa Silva, enquanto a modelo Gabriela Versiani se declarou “apaixonada” pela pequena.

As fotos mostram Amanda Kimberlly em looks monocromáticos, alternando entre preto, cinza e branco. Nas imagens, a influenciadora aparece segurando Helena em momentos de aconchego e carinho, capturando a emoção do início de sua jornada como mãe.



Neymar, pai de três

Helena é fruto do relacionamento de Amanda com Neymar. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com Carol Dantas, e Mavie, de 10 meses, do noivado com Bruna Biancardi.