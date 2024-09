Thomaz Costa - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 19:50 | Atualizado 02/09/2024 22:04

Rio - O ator Thomaz Costa, 24 anos, fez um desabafo, nesta segunda-feira (2), após uma pessoa perguntar se sente falta de usar maconha. Ele parou de fumar depois de voltar a frequentar a igreja evangélica.

"[Sinto] zero [falta]! Nem me reconheço quando olho para o Thomaz que fumada todos os dias… aquilo roubava meu tempo, minha atenção, meu dinheiro, minha energia, meus neurônios… tirava tanta coisa de mim e eu nem percebia! Parar com isso foi uma das decisões mais importantes para mim", respondeu o influenciador.Thomaz ainda falou sobre o que o motiva todos os dias. "Cara, eu aprendi a não viver por motivação, porque quando ela acabar eu vou fazer o que? Mas eu vivo pela fé! Que é certeza de que está comigo e tem o melhor pra mim e tem boas notícias para sempre".