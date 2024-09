Juliette desabafa sobre problema de saúde - reprodução Instagram

Publicado 02/09/2024 17:52 | Atualizado 02/09/2024 18:58

Rio - Campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire compartilhou, nesta segunda-feira (2), uma condição de saúde que enfrenta. A influenciadora digital contou aos seguidores que sente dores no joelho que dificultam a prática regular de exercícios físicos.

Juliette explicou que sofre de condromalácia patelar, um amolecimento da cartilagem sob a patela. "É muito normal e é mais comum em mulheres. Tenho isso desde criança. A cartilagem entre os dois joelhos desgasta e fica osso com osso. Faz um barulho horrível quando eu agacho. Consigo fazer tudo, mas é sempre muito fadigado, como se eu estivesse com uma caneleira, uma coisa pesada. Por isso, eu tenho que tomar cuidado, fortalecer, não ficar com peso acima para proteger. Tenho que fazer toda uma preparação para não machucar", explicou nos Stories do Instagram.

Para aliviar as dores, Juliette adota uma série de medidas. "De ano em ano eu tenho crises e dói muito. Aí eu tomo anti-inflamatório, vou no médico. Tem gente que toma injeção. Mas é um tratamento paliativo, digamos assim. Não tem nada a ser feito a não ser que eu opte pela cirurgia, que é bem agressiva. Como eu vivo bem, não é um desconforto incapacitante, eu prefiro controlar o peso, fazer musculação. Eu protejo o joelho durante os exercícios, também não posso correr com muito impacto", completou.



Críticas e desabafos na internet



Além dos problemas de saúde, Juliette também falou sobre os desafios emocionais que enfrenta devido à exposição online. Desde que venceu o BBB 21, ela passou a lidar com o julgamento e os comentários maldosos nas redes sociais. Recentemente, ela desabafou sobre o tema em sua conta no X (antigo Twitter).



"A internet ainda me assusta. Eu penso sobre esse preço todos os dias. Será que vale a nossa sanidade? Isso não é só sobre mim… é sobre todos que estão na rede. Vocês acham normal a forma que as pessoas atacam ou julgam as outras aqui? Ninguém quer saber se a pessoa está grávida de 9 meses, doente ou de luto… Ninguém liga. Vale o clique! Isso é normal? Eu não consigo achar", disse.