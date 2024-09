MC Don Juan revela que precisa cuidar mais da saúde - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 16:58 | Atualizado 02/09/2024 17:23

Rio - MC Don Juan, 23 anos, acredita que precisa focar mais na saúde. Com dificuldade para falar, o cantor apareceu deitado na cama e todo monitorado por aparelhos. O funkeiro foi internado com fortes de estômago.

"Sem muita visão, sem muito 'mimimi', o que tenho para falar para vocês é: priorize-se, coloque-se em primeiro lugar, cuida da sua família, valoriza sua família", pontuou.

O cantor acrescentou: "Tenho milhares de amigos no WhatsApp e nesse momento agora eu vi quem está comigo. Não estou falando que você tem que parar a vida para ver quem se preocupa com você de verdade. De todas as pessoas que ficaram aqui comigo, quando eu estava bem, eu estava do lado de outras pessoas, priorizava ficar do lado de outras pessoas, aquelas amigos de copo e de fama".

"Vou focar em mim. Em breve, nós trocamos um papo. Deus me deu mais uma chance e um propósito". Em nota enviada à Quem, a equipe do cantor explicou o motivo da internação e afirmou que o quadro de saúde do funkeiro é estável.



"Atendendo a recomendações médicas, MC Don Juan encontra-se internado no Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo. O artista sentiu fortes dores no estômago e foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite. Após passar por consulta médica, [as médicas] decidiram internar o cantor para exames mais detalhados", diz o comunicado. Os shows que aconteceriam no último fim de semana foram todos cancelados, finalizou.