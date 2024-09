Ticiane Pinheiro - Reprodução do Instagram

02/09/2024

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, interagiu com os fãs através de uma caixinha de perguntas do Instagram, neste domingo (1º), e explicou a ausência das colegas de trabalho, as apresentadoras do "Hoje em Dia" Ana Hickmann, Renata Alves e Keila Jimenez, na festa de 15 anos da filha, Rafaella Justus . A celebração aconteceu na última sexta-feira (30), no hotel JW Marriott, em São Paulo.

"A Renata quebrou o dedo, fez uma cirurgia e está se recuperando. A Ana estava em Brasília trabalhando e a Keila (estava) de férias na Grécia. Mas elas foram convidadas, sim. Claro", comentou.

Nesta segunda (2), Tici voltou a falar sobre a comemoração e explicou os critérios que usou na hora de escolher os convidados. "Muitas pessoas que eu gosto, que convivo e já convivi na minha vida me perguntaram por que eu não as convidei. A gente tinha 400 convidados. A lista era família e pessoas que tiveram a ver com a Rafa em momentos da vida dela, mães de amigas dela, amigas minha que convivem muito com ela e tiveram uma participação especial durante a vida dela. Eu não fiz uma festa para mim. A festa foi para a minha filha, então os convidados tinham a ver com a vida dela", disse.



A mulher de Cesar Tralli ainda detalhou a divisão dos convites. "Desses 400 convidados que eu estou falando, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto e 100 meus no máximo. A festa não é minha. Nas minhas festas eu geralmente convido todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu conheço. Mas na festa da minha filha, não. Eu fui criteriosa, até porque, tem a família do pai e da mulher do pai dela, a minha família. Acho que por isso a festa deu certo, tinham muitos adolescentes, que era o que ela queria, e os adultos eram mais pessoas especiais para ela e que fazem parte da vida dela", finalizou.