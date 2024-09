Myrian Rios recorda ensaio sensual, aos 17 anos, em entrevista - Reprodução de vídeo

Myrian Rios recorda ensaio sensual, aos 17 anos, em entrevista Reprodução de vídeo

Publicado 02/09/2024 11:17

Rio - Myrian Rios recordou o ensaio sensual que realizou, aos 17 anos, para a extinta revista "Ele e Ela", nos anos 70. A ex de Roberto Carlos contou que se arrependeu de fazer este trabalho, disse que na época não precisou de autorização dos pais para posar para as fotos e ainda recordou uma atitude do Rei.

fotogaleria

"Na época, não pediram autorização (pros pais). Fiz, mas é um momento da minha carreira que não tenho saudade. Não foi confortável fazer, ainda bem que não era nua completamente", comentou a artista, de 65 anos, em entrevista ao podcast Inteligência LTDA.

Ela disse que posou para as fotos por uma questão financeira. "Tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro. Eu morava num quitinete em Copacabana, bem simples e ganhava um salário mais ou menos. Comecei a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, porque eu não tinha o fiador. Então, tinha que ter quatro meses de depósito. Na mesma época, aconteceu essa proposta (da revista), com o cachê razoável, que não lembro quanto era. Lembro que dava para fazer os quatro meses de depósito do aluguel (atrasado) e ainda guardar mais uns dois", lembrou.

Durante a entrevista, Myriam comentou que até hoje as pessoas falam sobre as fotos. "Hoje tenho um outro comportamento, evangelizo, já fiz parte de uma comunidade católica. Algumas pessoas nas redes sociais dizem: 'olha ela, agora pagando de santa, já fez isso, já fez aquilo...'. Não estou dizendo que não fiz. Eu fiz. Mas agora não tenho a mesma mentalidade. Você vai amadurecendo. A gente erra e depois cresce e amadurece", avaliou.

Ela ainda confirmou que Roberto Carlos, com quem se relacionou durante dez anos, comprou todas as edições da revista. "Já tinha ido para as bancas (a revista). Ele comprou também os negativos das fotos (que pertenciam à Editora Bloch)".