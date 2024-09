Yasmin Brunet nega rumores de volta com Gabriel Medina e detalha término do casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 22:40 | Atualizado 02/09/2024 22:42

Rio - Yasmin Brunet participou do "De frente com Blogueirinha", desta segunda-feira (2), e falou sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina. A modelo negou que tenha voltado com o surfista, e surpreendeu ao relembrar como foi o término.

A ex-BBB conta que não voltaria com o ex-marido. "Não! Óbvio que não (voltei)", disse ela, negando que mantenha qualquer tipo de contato com ele, seja em conversas presenciais ou virtuais. "Não! Jamais! Não vai acontecer mesmo. É impossível", reforçou.Yasmin afirma que não sabe o motivo do término até hoje. "Tenho certeza absoluta disso, principalmente do jeito que terminou. Não sei até hoje o porquê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguiu nem olhar na minha cara".De acordo com os rumores, Gabriel teria curtido um vídeo de fãs com imagens românticas dele com Yasmin, mas a modelo negou mais uma vez. "Eu não acho que teve isso", disse ela, revelando que o surfista não é bloqueado das redes sociais e que eles apenas não se seguem.Yasmin falou também sobre o término de seu casamento com o modelo Evandro Soldati. Segundo ela, o fim aconteceu devido a uma traição por parte de Evandro. Os dois ficaram juntos por 8 anos, de 2012 até 2020. Quanto a Medina, ela disse não saber se foi traída. "Foi traição. Pelo que eu saiba foi de um, mas não duvido que tenha ocorrido no segundo", pontuou.Já sobre MC Daniel, a atriz confirmou que os dois chegaram a ficar, mas nunca tiveram um relacionamento. "Eu não tive nada com ele de fato. A gente era muito amigo, a gente ficou muito próximo como amigo. Eu adoro ele, acho ele incrível como pessoa. Inclusive agora vai ser pai!".