Scheila Carvalho faz procedimento para remover ácido hialurônico do rosto - Reprodução / Instagram

Scheila Carvalho faz procedimento para remover ácido hialurônico do rosto Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 20:15 | Atualizado 02/09/2024 22:05

Rio - Scheila Carvalho, 50 anos, decidiu retirar o ácido hialurônico do rosto. Nesta segunda-feira (2), a ex-dançarina explicou que não estava se sentindo bem com seu visual atual, pois sentia que seu olhar e sorriso estavam artificiais.

fotogaleria

A artista celebrou o resultado da remoção que aconteceu em duas sessões. "Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", afirmou. "Estou chocada", acrescentou.O médico responsável pelo procedimento de Sheila explicou: "Quando a gente removeu esse excesso de ácido hialurônico, a gente deu espaço para a musculatura agir. Ela tinha uma sensação de peso. Ao diminuir essa estrutura, a gente deu uma abertura no olhar, porque o produto estava muito posicionado na musculatura. O olhar da Sheila voltou a ficar mais aberto".Nos comentários, internautas elogiaram a decisão de Sheila. "Resgatando a beleza natural que ela tem", disse uma fã. "Já está bem melhor", afirmou outra. "Está outra pessoa, melhorando muito", opinou mais uma.O ácido hialurônico é uma substância natural encontrada no corpo humano, conhecida por suas propriedades hidratantes e sua capacidade de estimular a produção de colágeno. Com o envelhecimento, a produção de ácido hialurônico diminui, levando a uma perda de hidratação e elasticidade na pele. Como resultado, muitos famosos têm recorrido a procedimentos para repor esse ácido para mante a pele mais jovem e revitalizada.