Laura está na terceira gestação, fruto do relacionamento com o ator Chay SuedeReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 10:35

Rio - Laura Neiva, de 30 anos, exibiu a barriga da terceira gestação, fruto do relacionamento com o ator Chay Suede, em cliques publicados no Instagram, neste domingo (1º). Com um look preto coladinho, ela posou para algumas fotos na praia. Na publicação, a artista ainda compartilhou algumas fotos de um passeio com a mãe, Michele França, a irmã, Teresa, e os dois filhos Maria, de quatro anos, e de José, de dois.

fotogaleria

"Dump mais um final de semana no Rio", escreveu Laura na legenda. Ela recebeu vários elogios dos internautas. "Linda", disse um. "Que benção vocês!!! Família incrível", comentou outro. "Você gravida fica ainda mais radiante, Laura. Muito saúde para você e pro baby", desejou uma terceira pessoa.



Vale lembrar que Laura e Chay decidiram só descobrir o sexo do terceiro filho no momento do parto. "A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais. Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia", revelou o ator em entrevista ao "Fantástico", da Globo.