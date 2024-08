Chay Suede é entrevistado por Eliana - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/08/2024 09:03

Rio - Chay Suede, de 32 anos, concedeu uma entrevista à Eliana, exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo, e disse para a apresentadora que ainda não sabe o sexo do terceiro filho. No elenco de "Mania de Você", o ator revelou que fez um acordo com a mulher, Laura Neiva, de só descobrir se o herdeiro é um menino ou menina na hora do parto.

fotogaleria

"Está chegando uma surpresinha. A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais. Ela falou assim: 'amor, a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Ai, falei: 'tudo bem'. Então, a gente não tenho a menor ideia", disparou o artista. Ele ainda contou que o bebê deve nascer na primeira quinzena de novembro.

Laura e Chay estão juntos desde 2014 e oficializaram a união em 2019. Os dois já são papais de Maria e José, de quatro e dois anos, respectivamente.