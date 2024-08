Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X estão na Batalha - Reprodução de vídeo

Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X estão na BatalhaReprodução de vídeo

Publicado 26/08/2024 07:36

Rio - Com 10 votos, Rodrigo foi o mais votado pela casa, na noite deste domingo (25), e está na segunda "Batalha" do "Estrela da Casa", da TV Globo, com Lucca e Unna X. Os artistas se apresentarão no "Festival", nesta terça-feira (27), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show.

No programa ao vivo, Ana Clara ainda contou que Unna X é a Hitmaker da semana. A música escolhida por ela, "Pilantra", acumulou o maior número de reproduções nas plataforma digitais.