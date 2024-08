Matheus vence ’Duelo’ contra Unna X - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/08/2024 07:41

Rio - Matheus Torres levou a melhor no "Duelo" contra Unna X no "Estrela da Casa", na noite desta sexta-feira (24), está imune. O cantor soltou a voz ao som de "Por Você", do Barão Vermelho, e conquistou 61,78% da média dos votos do público.

Com a vitória, Matheus se tornou o Dono do Palco e terá que mandar um participante direto para a "Batalha", neste sábado (24). Ele também garante uma vaga no 'Festival',

Durante a apresentação, Matheus dedicou a música para seu affair, Unna X. Em vários momentos ele olhou e apontou para a artista. Em conversa com Leidy, na "Balada", a cantora disse que está apaixonada pelo mineiro. "Ninguém nunca cantou pra mim. Tô bem apaixonada", confessou.