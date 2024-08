Preta Gil - Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2024 11:12 | Atualizado 23/08/2024 12:50

DIA pela emissora. Rio - Preta Gil, de 50 anos, não apresentará o "TVZ", do Multishow, nesta segunda-feira (26), devido a retomada de seu tratamento contra o câncer. A apresentadora será substituída pelo amigo Gominho na estreia da nova temporada da atração. A informação foi confirmada aopela emissora.

"Preta Gil precisou retomar o tratamento oncológico e, infelizmente, não poderá estar à frente do TVZ ao vivo na segunda. Com isso, Gominho assume o comando do episódio de estreia da temporada, recebendo a Heloisa Araujo, primeira participante a deixar o 'Estrela da Casa'", informa a nota.

Nesta quinta-feira, Preta comunicou aos fãs que fez exames de rotina e foi constatada a necessidade de voltar ao tratamento oncológico. Através de um comunicado, ela aproveitou para tranquilizar os fãs, afirmando que está bem e recebendo acompanhamento médico.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta", diz a nota. "Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda.

Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, celebrou a vitória na batalha contra o câncer.