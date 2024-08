Eliana revela que aprendeu a lidar com inseguranças: Hoje em dia não estou nem aí - Reprodução de vídeo

Eliana revela que aprendeu a lidar com inseguranças: Hoje em dia não estou nem aíReprodução de vídeo

Publicado 22/08/2024 10:18 | Atualizado 22/08/2024 10:22

Rio - Eliana, de 51 anos, revelou que aprendeu a lidar com inseguranças envolvendo o tamanho de sua testa e a risada, durante o "Saia Justa", do GNT, na noite desta quarta-feira (21). A apresentadora afirmou que, atualmente, tira de letra os comentários e memes envolvendo seu comportamento e tipo físico.

"Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência. O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem", disse.

Em outra parte do programa, Eliana relembrou um momento com Silvio que afirmou ter sido motivado por 'desespero' e 'ousadia'. "Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade. Eu podia ter levado um 'vai pra lá' daqueles e eu tinha 16 para 17 anos. Mas sabe o que foi isso? Desespero. Ou eu fazia isso ou não estava aqui hoje, não tinha feito tantas coisas [...] Acho que minha maior ousadia foi ter chegado para esse grande comunicador e ter dito: 'por favor, não me tira do ar. eu faço qualquer coisa, eu só quero trabalhar.' E foi aí que ele me colocou sentada no banquinho, foi daí que surgiu a música 'Dedinhos'", contou a apresentadora.



Durante a conversa com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, Eliana falou sobre Silvio com firmeza, no entanto, a voz ficou trêmula ao relembrar a 'oportunidade' que recebeu do apresentador. "Você falou em chorar, de se emocionar... Se eu começar a falar aqui... Porque quem me deu a maior oportunidade da minha vida... Vou eu, aqui, me emocionar. Eu já me emocionei muito por esses dias. Prefiro não tocar nesse assunto e levar por um outro lado, que o que a gente aprende com ele", destacou.