João Lucas e Sasha participam do programa ’Sobre Nós Dois’Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 20/08/2024 13:19

Rio - Casados há três anos, João Lucas, de 25 anos, e Sasha Meneghel, de 26, estão entre os convidados do programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT, que vai ao ar nesta terça-feira (20), às 22h45. Em um trecho da atração, divulgado no Instagram, o cantor fala sobre a vida íntima com a mulher, que é filha de Xuxa.

"É difícil escolher: viajar ou transar. A gente prefere viajar transando", entrega João. Sasha ri da declaração do artista. Em outro momento, o cantor falava sobre "transar na áera externa" e foi advertido pela mulher. "Está se expondo à toa", brincou.

Mumuzinho e a mulher, Thainá Fernandes, também fazem algumas revelações quentes no programa. "A gente fez amor em alto-mar", revelou o sambista. "Que delícia", reagiu Sabrina.

