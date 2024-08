Adriana Araújo é substituída excepcionalmente do comando do ’Jornal da Band’ - Reprodução de vídeo

Adriana Araújo é substituída excepcionalmente do comando do ’Jornal da Band’Reprodução de vídeo

Publicado 20/08/2024 10:00 | Atualizado 20/08/2024 10:04

Rio - A âncora Adriana Araújo deixou o comando do "Jornal da Band", na noite desta segunda-feira (19), após passar mal e foi substituída às pressas pela jornalista Paloma Tocci. Depois dos comerciais, o jornalista Eduardo Oinegue explicou aos telespectadores que a colega de bancada sentiu uma 'indisposição' e, por isso, precisou deixar o noticiário.

Confira:

Durante o #JornalDaBand desta segunda-feira (19/08), a jornalista e apresentadora @AdrianaAraujo acabou passando mal, e durante o intervalo, foi substituída pela competente @PalomaTocci, na qual conduziu o telejornal ao lado de Eduardo @Oinegue a partir do segundo bloco. pic.twitter.com/bPNvHRD8Hy — @dinhoaugustto (@dinhoaugustto) August 20, 2024

"O 'Jornal da Band' está de volta e, como você pode ver, a Paloma Tocci está aqui no lugar da Adriana Araújo. A Adriana teve uma pequena indisposição e achou melhor dar uma descansada. Está muito bem, mas o 'Jornal' continua com a Paloma", disse Eduardo. A âncora não deu sinais de que estava passando mal enquanto estava no ar, e até se levantou da bancada para apresentar a previsão do tempo.