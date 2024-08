Faustão durante entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/08/2024 07:42 | Atualizado 19/08/2024 08:18

Rio - Faustão, de 74 anos, concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (18), e atualizou seu estado de saúde. Ele, que passou por um transplante de coração e rim, negou que foi hospitalizado recentemente na mesma unidade de saúde que Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, neste sábado, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.

"Não estive hospitalizado. Só (estive hospitalizado) duas vezes. Foi no transplante do coração e no transplante do rim. O resto não", afirmou Faustão. "Vou lá (no hospital) duas vezes na semana para fazer diálise. Sabia da situação do Silvio que era grave, como a família sabia. Não cheguei (a visitá-lo), porque não queria incomodá-lo. Quando a pessoa está hospitalizada, assim como eu não quis que ninguém me visitasse. Você não quer ficar com gente... Já tem família grande... Então, no caso do Silvio, eu estava sabendo e ia ter um respeito por ele."

O apresentador ressaltou que está bem e falou sobre sua rotina de cuidados. "Eu nunca fumei, nada, nunca bebi, não bebo nem licor, nem cerveja, nunca usei droga e eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Estou ótimo, com o coração de um atleta de 35 anos. Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria, e do resto, da parte de física, de fazer fisioterapia, fazer a ginástica," explicou.

'Rei da TV'

Durante a entrevista, Faustão também homenageou Silvio. "É que ele deixou uma marca, que essa marca é eterna. Então, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, o único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos", disse Faustão, que recordou as tentativas do dono do SBT de contratá-lo.

"No meu caso especificamente, o primeiro cara que tentou me contratar, eu estava começando no 'Perdidos na Noite'. Ele tentou que eu fosse trabalhar no SBT de segunda a sexta, das 15h às 18h. Eu já estava com o Perdidos, não podia romper compromissos com anunciantes, não deu certo. Depois, em 1986, tentou me contratar para ser narrador da Copa do Mundo", contou.

Faustão também exaltou o legado deixado pelo ícone da TV brasileira e recordou suas origens. "Estudei em bons colégios, eu pude fazer faculdade. Ele não. Um cara que ficou quatorze anos vendendo caneta, sofrendo todos os tipos de preconceito [Silvio era judeu], varando uma guerra", disse. "Silvio veio para uma missão: trazer alegria, de primeiro, e depois empreendedorismo. Quantos empregos o Senor não deu?", completou.