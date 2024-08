'Fantástico' exibirá entrevista com Faustão em especial sobre Silvio Santos - Divulgação / TV Globo

Publicado 18/08/2024 17:37

Rio - O "Fantástico", da TV Globo, anunciou neste domingo (18) que exibirá uma entrevista com Faustão em homenagem ao apresentador Silvio Santos, morto aos 93 anos, em São Paulo, no sábado (17). A conversa, guiada por Renata Ceribelli, será exibida na edição especial do programa, em memória do fundador do SBT.

Em um trecho divulgado nas redes sociais, Faustão destaca o que mais admirava no ícone da televisão brasileira: "A vitalidade e a energia para todos os tropeços da vida". Além disso, ele compartilhou detalhes sobre a própria saúde após passar por dois transplantes de órgãos em 2023.



Na semana passada, Faustão voltou a ser internado em SP para exames de rotina.