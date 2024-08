Rachel Sheherazade é a apresentadora do ’Domingo Record’ -

Publicado 18/08/2024 06:00

Rio - Com 24 anos de experiência no jornalismo, Rachel Sheherazade encara um novo desafio no entretenimento após comandar o reality show " A Grande Conquista" (2024) e participar de "A Fazenda" (2023), na Record. No próximo domingo (25), a partir das 12h30, a apresentadora estreia à frente do "Domingo Record", que contará com quadros de humor, prestação de serviço, notícias, reportagens especiais, além de entrevistas com famosos.

A comunicadora se mostra radiante com o programa e diz que tem aprendido muito. "É um desafio enorme para mim. Surgiram dúvidas, incertezas, inseguranças, como todo mundo, mas eu sempre encaro como algo muito positivo. Gosto de fazer coisas diferentes. Não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, porque você não aprende mais. Quando você se permite um novo desafio, você permite também ser mais multitarefa. Essa 'nova' pele de apresentadora na área do entretenimento, está me fazendo aprender muito. É um presente essa transição de carreira, tão bem sucedida, saindo agora de um reality no 'Domingo Record'. Estou muito feliz", comenta Rachel.Ela também avalia as mudanças em sua vida pessoal e profissional no último ano. "Acho que a minha vida foi sempre cheia de altos e baixos, de sonhos que eu tive que deixar de sonhar e projetos que eu tive que refazer. Segui em frente, acreditei, queria muito voltar à TV. O convite para participar de 'A Fazenda' foi uma alegria. Pensei no prêmio, mas veio um prêmio maior do que o em dinheiro, maior do que eu estava esperando. 'A Fazenda' acabou abrindo as portas para o primeiro reality que eu apresentei, A Grande Conquista, e, agora o 'Domingo Record'. Jamais imaginei que tanta coisa boa poderia acontecer na minha vida este ano".No programa de estreia, Rachel exibe uma entrevista inédita que fez com o casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda e o campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, e mostra aos fãs um pouco de seu lado repórter. "Comecei como repórter de rua, em uma afiliada da Rede Record na Paraíba, TV Correio, e foi muito bom relembrar esse contato direto com a população, com o entrevistado, fazendo matéria, caindo em campo. Então, para quem não me viu em campo como repórter, vai ver. Porque essa apresentadora aqui tem um DNA de repórter de rua. Nasci em repórter de rua e estou voltando com muita felicidade a essas matérias, as reportagens."A atração ainda contará com a participação do apresentador Reinaldo Gottino. O profissional, que precisa perder 20 quilos nos próximos meses por uma questão de saúde, mostrará o passo a passo da sua luta com a balança no quadro "Domingo em Forma".