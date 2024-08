Silvio Santos - Divulgação

Silvio Santos Divulgação

Publicado 17/08/2024 13:24

Rio - Após a morte de Silvio Santos, na madrugada deste sábado (17) , a TV Globo anunciou que mudará sua programação para homenagear o apresentador, um dos maiores ícones da televisão brasileira. A emissora informou que exibirá uma edição especial do "Globo Repórter" sobre a trajetória do comunicador.

Na noite deste sábado, a TV Globo exibe um "Globo Repórter especial" sobre histórias da vida e da carreira do apresentador, que estava previsto ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Após o Globo Repórter, a programação segue com "Estrela da Casa" e "Altas Horas".

Desde que a morte do apresentador foi confirmada, na manhã deste sábado, a TV Globo abriu espaço para o jornalismo ao vivo, com um plantão comandado por Zileide Silva já no "É de Casa". O "Jornal Hoje" será estendido e o "Caldeirão com Mion" vai ao ar, com entradas em todos os intervalos do plantão do "Jornal Nacional", com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as últimas atualizações, informações e repercussões da morte do apresentador. O "Globo Esporte" e a "Edição Especial" estão cancelados, assim como a "Sessão de Sábado".

Neste domingo (18), o "Domingão do Huck" terá uma edição especial ao vivo e, por isso, a estreia da terceira temporada da "Batalha do Lip Sync" será adiada para a próxima semana. Mais tarde, o "Fantástico" fará uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil.

"O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs", lamenta a TV Globo sobre a morte de Silvio Santos.