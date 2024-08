Tom Cavalcante - Divulgação

Publicado 17/08/2024 12:52

Rio - A Record informou, neste sábado (17), que a estreia dos programas "Domingo Record", comandado por Rachel Sheherazade, e "Acerte ou Caia!", apresentado por Tom Cavalcante, neste domingo (17), foi adiada devido a morte de Silvio Santos. As atrações serão exibidas no dia 25 de agosto.

"Em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, a estreia do Super Domingo RECORD, com as atrações Domingo Record e Acerte ou Caia!, será adiada para o dia 25 de agosto", informa a nota.

O "Acerte ou Caia!" é um game show semanal que coloca os famosos para competir entre si. Sucesso em diversos países, o formato pagará um prêmio de até R$ 300 mil a cada edição. Já o "Domingo Record" terá notícias, reportagens especiais, além de entrevistas com celebridades.